Подчеркни главную функцию корня: 1)В корне накапливаются вода и питательные веще??тва. 2)Корень проводит к растению питательные вещества из почвы 3)Через корни растения дышат.

Обществознание

Подчеркни главную функцию корня: 1)В корне накапливаются вода и питательные веще??тва. 2)Корень проводит к растению питательные вещества из почвы 3)Через корни растения дышат.

Автор: Гость