Подчеркни главную функцию корня: 1)В корне накапливаются вода и питательные веще??тва. 2)Корень проводит к растению питательные вещества из почвы 3)Через корни растения дышат.

Обществознание
Подчеркни главную функцию корня: 1)В корне накапливаются вода и питательные веще??тва. 2)Корень проводит к растению питательные вещества из почвы 3)Через корни растения дышат.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень проводит к растению питательные вещества из почвы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
У якому розділі мовознавства вивчається числівник?
Ответить
Математика
Пожалуйста подскажите сколько будет 9/16 - 11/24!!!!
Ответить
Литература
Уж небо осенью дышало....Автор
Ответить
Математика
Две шайбы,столкнувшись,заскользили в противоположных направлениях.Скорость одной шайбы 15м/с,другой-18м/с.Какое расстояние будет между ними через 1...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение: X+5/X-3=x
Ответить