Подчеркни главную функцию корня: 1)В корне накапливаются вода и питательные веще??тва. 2)Корень проводит к растению питательные вещества из почвы 3)Через корни растения дышат.
Обществознание
Подчеркни главную функцию корня: 1)В корне накапливаются вода и питательные веще??тва. 2)Корень проводит к растению питательные вещества из почвы 3)Через корни растения дышат.
Ответ(ы):
Гость:
Корень проводит к растению питательные вещества из почвы.
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