1) Прочитайте стихотворение вслух. Определите его тему. Красотой, красоты, красот?? Поклоняемся, жаждем, клянёмся И немеем, когда прикоснёмся К родниковой её чистоте. Защитить, сохранить, оберечь Эту сердцем рождённую р...
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1) Прочитайте стихотворение вслух. Определите его тему. Красотой, красоты, красот?? Поклоняемся, жаждем, клянёмся И немеем, когда прикоснёмся К родниковой её чистоте. Защитить, сохранить, оберечь Эту сердцем рождённую речь, Передать, словно песню без слов, Её лик, её свет, её зов. 2) На основе текста стихотворения составьте словосочетания с данными словами, определите непостоянные морфологические признаки существительных. Образец: поклоняемся (чему?) красоте (ед. ч., Д, п,). Жаждем, клянёмся, прикоснёмся, защитить, сохранить, передать.
Ответ(ы):
Гость:
1.тема: сила и влияние красоты. 2. жаждем ( чего?) красоты ( ед.ч. р.п), клянемся ( чему?) красоте (ед.ч. д.п) прикоснемся к ( к чему?) красоте ( ед.ч. д.п), защитить ( чего?) красоту (ед.ч, р.п), сохранить (чего?) красоту (ед.ч. р.д), передать (чего?) красоту (ед.ч. р.п)
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