1) Прочитайте стихотворение вслух. Определите его тему. Красотой, красоты, красот?? Поклоняемся, жаждем, клянёмся И немеем, когда прикоснёмся К родниковой её чистоте. Защитить, сохранить, оберечь Эту сердцем рождённую р...

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1) Прочитайте стихотворение вслух. Определите его тему. Красотой, красоты, красот?? Поклоняемся, жаждем, клянёмся И немеем, когда прикоснёмся К родниковой её чистоте. Защитить, сохранить, оберечь Эту сердцем рождённую речь, Передать, словно песню без слов, Её лик, её свет, её зов. 2) На основе текста стихотворения составьте словосочетания с данными словами, определите непостоянные морфологические признаки существительных. Образец: поклоняемся (чему?) красоте (ед. ч., Д, п,). Жаждем, клянёмся, прикоснёмся, защитить, сохранить, передать.

Автор: Гость