Составить таблицу к задаче: для составления трёх букетов принесли 42 гвоздики . Сколько гвоздик потребуется для составления 100 таких букетов

Гость: Гость:

42/3=14 гвоздик для одного букета 14*100=1400 гвоздик для 100 букетов. 1-ый столбик: 2-ой столбик: Кол-во гвоздик Кол-во букетов: 42 3 ?(1400) 100 вроде теперь как надо)