Составить таблицу к задаче: для составления трёх букетов принесли 42 гвоздики . Сколько гвоздик потребуется для составления 100 таких букетов

Математика
Составить таблицу к задаче: для составления трёх букетов принесли 42 гвоздики . Сколько гвоздик потребуется для составления 100 таких букетов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
42/3=14 гвоздик для одного букета 14*100=1400 гвоздик для 100 букетов. 1-ый столбик:                       2-ой столбик: Кол-во гвоздик                     Кол-во букетов: 42                                          3 ?(1400)                                  100 вроде теперь как надо)
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