Найдете значение выражений 91,8÷(10,56-1,56)+0,704;
Математика
Найдете значение выражений 91,8÷(10,56-1,56)+0,704;
Ответ(ы):
Гость:
1) 10, 56-1,56 = 9 2) 91,8/9 = 10,2 3) 10,2+0,704 = 10, 904
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