Куда впадает онежское озеро,его параллель , и меридиан !срочно!

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Ладожское озеро лежит почти в центре области великих озер, на высоте 4,95 метров над уровнем моря, заключается между параллелями 59°51′ и 61°46′ северной широты и меридианами 29°48 и 32°58′ восточной долготы от Гринича. При овальной, несколько заостренной к северу форме, озеро тянется почти по меридиану, по направлению которого имеет наибольшую длину в 196,5 километров. Наибольшая ширина озера почти посредине длины, на параллели 61° северной широты, и между устьями Вуоксы и Олонки, 124 километра. К северу берега озера быстро сужаются и заканчиваются заливом Хиен-Сельке, а к югу берега сужаются медленно и заканчиваются обширными заливами Шлиссельбургским и Волховским, разделенными широким выступом. Длина береговой линии Ладожского озера 1071 км., из них 460 км., занимающих часть западного берега озера, от пограничного с Финляндией ручья Полуторного до истока Невы, весь южный берег и часть восточного до деревни Пограничные Кондужи, принадлежат россии, остальные 610 км. принадлежат Финляндии