Герои из рассказа А.П.Чехова "Хамелеон" -какие они?

Литература
Герои из рассказа А.П.Чехова "Хамелеон" -какие они?
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Кто-то хороший кто-то плохой
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