Написать сочинение про своего домашнего животного с прилагатильными
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Написать сочинение про своего домашнего животного с прилагатильными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас дома живет котик. Как только он появился, мы назвали его Маркизом за его красоту и гордый нрав. Но он никак не хотел отзываться на это имя,уже как год. А вот имя Пушок ему понравилось. Оно ему очень идет, ведь он сибирской породы и шерсть у него длинная, пушистая и мягкая, как будто настоящий пух.Природа покрасила Пушка в дымчато-серый цвет, а живот, лапки и треугольничек на мордочке – в белый. Хвост пушистый, как веер. И он его носит гордо, как флаг.
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