Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось? Краткая запись.
Математика
Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось? Краткая запись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собрала - 8 корз. по 3 кг Сварила - 14 кг Осталось - ? кг 1)3*8=24 кг вишни собрала мама 2)24-14=10 кг - осталось Выражение: 3*8-14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На базу привезли 28 т картофелч. Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг. Ско??ько потребовавалось контейнеров?
Русский язык
Математика
Рыбак утром выехал из города на рыбалку. Расстояние от города до речки 28 км. К семи часам утра рыбак уже проехал четверть всего пути. Сколько кило...