Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось? Краткая запись.

Математика

Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось? Краткая запись.

Автор: Гость