Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось? Краткая запись.

Математика
Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось? Краткая запись.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собрала - 8 корз. по 3 кг Сварила - 14 кг Осталось - ? кг 1)3*8=24 кг вишни собрала мама 2)24-14=10 кг - осталось Выражение: 3*8-14
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