Травна та видільна система: будова у різних класів хребетних тварин. СРОЧНО ПОМОГ??ТЕ
Биология
Травна та видільна система: будова у різних класів хребетних тварин. СРОЧНО ПОМОГ??ТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Травна:рот,глотка,стравохід,шлунок видільна:анальний отвір ,нирки
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