Прочитайте отрывок из рассказа Г.Скребцкого "Кот Иваныч"Жил у нас в дом... огромный,толстый кот Иваныч,л...нивый,неп...воротливый.Целые дни он ел и спал.(За)лезет на теплую л...жанку, свернется клу...ком и уснет.Во сне кот лапы...
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Прочитайте отрывок из рассказа Г.Скребцкого "Кот Иваныч"Жил у нас в дом... огромный,толстый кот Иваныч,л...нивый,неп...воротливый.Целые дни он ел и спал.(За)лезет на теплую л...жанку, свернется клу...ком и уснет.Во сне кот лапы раскинет,выт...нется,а хвост вни... свесит.Из-за этого хв...ста Иванычу ч...сто (до)ставалась от нашего дворов... щенка Бобки. Объясните знаки препинания в выделенном предложении. Спишите текст,вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.Подчеркните глаголы и укажите их время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перечисление. Жил у нас в доме огромный,толстый кот Иваныч, ленивый, не поворотливый. Целые дни он ел и спал. Залезет на теплую лежанку,свернется клубком и уснет. Во сне кот лапы раскинет,вытянется,а хвост вниз свесит. Из-за этого хвоста Иванычу части достовалось от нашего дворового щенка Бобки. Жил прош. В. Ел прош. В. Спал прош. В. Залезет буд.в Свернется буд. В. Уснет буд. В. Раскинется буд. В.
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