Прочитайте отрывок из рассказа Г.Скребцкого "Кот Иваныч"Жил у нас в дом... огромный,толстый кот Иваныч,л...нивый,неп...воротливый.Целые дни он ел и спал.(За)лезет на теплую л...жанку, свернется клу...ком и уснет.Во сне кот лапы...

Гость: Гость:

Перечисление. Жил у нас в доме огромный,толстый кот Иваныч, ленивый, не поворотливый. Целые дни он ел и спал. Залезет на теплую лежанку,свернется клубком и уснет. Во сне кот лапы раскинет,вытянется,а хвост вниз свесит. Из-за этого хвоста Иванычу части достовалось от нашего дворового щенка Бобки. Жил прош. В. Ел прош. В. Спал прош. В. Залезет буд.в Свернется буд. В. Уснет буд. В. Раскинется буд. В.