Написать сочинение - рассуждение "Что такое успех?". Помогите пожалуйста!***

Русский язык
Написать сочинение - рассуждение "Что такое успех?". Помогите пожалуйста!***
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Успех - это чувство которое вы чувствуете при хорошо выполненной работе , или когда вас хвалят .Это чувство не всегда приятное, но чаще всего вы рады когда вас называют успешным !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
16x+8y/9y+18x помогите сократить дробь
Ответить
Математика
Раздели с остатком 50:6,80:9,60:8,38:5,41:6,64:8
Ответить
Математика
Условие задачи.Тыкву массой 6 кг нарезали на куски.Одна покупательница взяла 2 кг тыквы,другая -1кг .Сколько килограммов тыквы еще не продано?
Ответить
Химия
⦁ Какие ионы обуславливают щелочную среду?
Ответить
Русский язык
Глогол везёш коково времени
Ответить