Написать сочинение - рассуждение "Что такое успех?". Помогите пожалуйста!***
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Написать сочинение - рассуждение "Что такое успех?". Помогите пожалуйста!***
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Успех - это чувство которое вы чувствуете при хорошо выполненной работе , или когда вас хвалят .Это чувство не всегда приятное, но чаще всего вы рады когда вас называют успешным !
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