Написать сочинение с орфограммами чередующими словами

Гость: Гость:

За окном школы я вижу осенний пейзаж. Танцует с ветром, а потом КАСАЕТСЯ земли листва с деревьев. Листья-лоскутки разных цветов слетают вниз, на пришкольную дорогу. Хмурится серое небо, покрытое сердитыми тучами. Зазвенел-запел дождик. Пузырями капли разбегаются по луже, образуют круги в воде. Я чувствую спокойствие и умиротворенность, взглядом ПРИКОСНУВШИСЬ к осени. Там, где я нахожусь, в помещении школы, тепло и комфортно.