Написать сочинение с орфограммами чередующими словами

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Написать сочинение с орфограммами чередующими словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За окном школы я вижу осенний пейзаж. Танцует с ветром, а потом КАСАЕТСЯ земли листва с деревьев. Листья-лоскутки разных цветов слетают вниз, на пришкольную дорогу.        Хмурится серое небо, покрытое сердитыми тучами. Зазвенел-запел  дождик. Пузырями капли разбегаются по луже, образуют круги в воде.        Я чувствую спокойствие и умиротворенность, взглядом ПРИКОСНУВШИСЬ к осени. Там, где я нахожусь, в помещении школы, тепло и комфортно.
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