Написать уравнение скорости движения реактивного самолёта, начинающего разбег п?? взлётной полосе аэродрома, если результирующая сила тяги двигателя равна 90кН, а его масса равна 50т. (с решением пожалуйста)

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Из второго закона Ньютона следует: a = F / m, отсюда можем найти ускорение, действующее на самолёт: a = 90 000 / 50 000 = 1,8 м/с^2. Скорость для равноускоренного движения с нулевой начальной можно выразить как: V(t) = a * t Отсюда, подставляя имеющееся значение: V(t) = 50 * t