Написати 10 словотвірних речень

Гость: Гость:

1.Вони довго ще будуть над цим думати; вони зовсім не коштовні. 2.Я покуштувала цукерку_ вона була дуже смачна.3.Не кожна людина має телефон.4.Мій кіт дуже гарний, в нього руде хутро.5. Він нічого не міг думати, а тільки глибоко, всім серцем і всіма нервами своїми почував: треба їх рятувати.6. Вона добре підготувалася до уроку біології.7. А ти не брав моїх зошитів?8. Коли Ви зможете піти з нами в музей?9. Наступного тижня у нас буде конференція, і ви повинні взяти участь у ній.10. Це правило ви знаєте ще погано. Ви повинні повторити його ще раз.