Как будет по англискому языку казахский

Английский язык
Как будет по англискому языку казахский
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Автор: Гость
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Гость:
По английский будет Kazakh
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