решите уравнение: y² = -19 помогитее пожалуйста ??!
Алгебра
решите уравнение: y² = -19 помогитее пожалуйста ??!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет корней,т.к. корень не может быть отрицательным
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