Достоевский "Преступление и наказание" Преступником, совершающим скрытые преступления, растлителем малолетних является а)Разумихин б)Порфирий Петрович в)Свидригайлов г)Лужин
Литература
Достоевский "Преступление и наказание" Преступником, совершающим скрытые преступления, растлителем малолетних является а)Разумихин б)Порфирий Петрович в)Свидригайлов г)Лужин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по-моему это а) или г) а лучше загугли
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