A)AAхаа Б)Аахаа В)АахАа 1)1:1 2)1:2:1 3)Розщеплення не спостерігається 4)3:1 Допомо??іть встановити відповідність :типи схрещування варіанти розщеплення за фенотипом ....
Биология
A)AAхаа Б)Аахаа В)АахАа 1)1:1 2)1:2:1 3)Розщеплення не спостерігається 4)3:1 Допомо??іть встановити відповідність :типи схрещування варіанти розщеплення за фенотипом ....
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Гость:
Что тут написано не понимаю.....!
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