Исправте предложение: When you starred in this episode, you were my age. (Когда вы снимались в том эпизоде вы были моим ровесником)

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Исправте предложение: When you starred in this episode, you were my age. (Когда вы снимались в том эпизоде вы были моим ровесником)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When you starred in this episode, you were my age. Нормально автомат перевёл.
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