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Напиши что любить делать попугай
Английский язык
Напиши что любить делать попугай
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Running, jumping,flying
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