Напиши что любить делать попугай

Английский язык
Напиши что любить делать попугай
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Running, jumping,flying
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Умоляю вас помогите пожалуйста!!! буду очень благодарен
Ответить
История
Отношение общества к 1 мировой войне
Ответить
Математика
Запишите используя каждую цифру от 0 до 9 решение
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста с заданиями 22, 23
Ответить
Математика
Чему равен X8,39-(0,03X: 0,1 × 0,2) = 8.15
Ответить