Напиши глоголы в единственом числе носить.строить.жить .весилить ходить питать
Русский язык
Напиши глоголы в единственом числе носить.строить.жить .весилить ходить питать
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Носит, строит, живёт, веселит, ходит, питает
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