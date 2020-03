Напиши правильную форму слова в скобках. 1.Rita__(be) a student. 2.My parents__(be) engineers. 3. I__(be) a pupil. 4. I like__(play) with my friends. 5. Kate__(like) cats and dogs. 6. Tom __(not/want) to be a doctor. 7. His fri...

Английский язык

Напиши правильную форму слова в скобках. 1.Rita__(be) a student. 2.My parents__(be) engineers. 3. I__(be) a pupil. 4. I like__(play) with my friends. 5. Kate__(like) cats and dogs. 6. Tom __(not/want) to be a doctor. 7. His friends__(not/want) to play football.8. It's__(wind) today. 9. My friend__(have) got three sisters. 10. What__(do) your uncle do?

