Заполните таблицу слоговых и буквенных названий звуков.СРОЧНО!!!!!!
Музыка
Заполните таблицу слоговых и буквенных названий звуков.СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До-C Ре-D Ми-E Фа-F Соль-G Ля-A Си-H До#-cis ре#-dis ми#-es фа#-fis соль#-gis ля#-as си#-his до бемоль сes ре бемоль des ми бемоль es фа бемоль fes соль бемоль ges ля бемоль as си бемоль hes
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