Пож скажите падеж род спряжение слова бушевать
Русский язык
Пож скажите падеж род спряжение слова бушевать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бушевать - это глагол неопределенной формы, у него нет рода и тем более падежа. Это глагол 1 спряжения, заканчивается на -ать
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