Расставьте коэфиценты замените стрелку знаком равно составте полные и сокращённ??е ионные уравнения реакция 1). H2SO4+BaCl2 -- BaSO4+HCl 2). KOH+AlCl3 -- Al(OH)3+KCl 3). Na2SO3+HCl -- NaCl+H2O+SO2

Химия
Расставьте коэфиценты замените стрелку знаком равно составте полные и сокращённ??е ионные уравнения реакция 1). H2SO4+BaCl2 -- BaSO4+HCl 2). KOH+AlCl3 -- Al(OH)3+KCl 3). Na2SO3+HCl -- NaCl+H2O+SO2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). H₂SO₄ + BaCl₂ = BaSO₄ + 2HCl      2H ⁺ + SO₄²⁻ + Ba²⁺ + 2Cl⁻ = BaSO₄ + 2H⁺ + 2Cl⁻       SO₄²⁻ + Ba²⁺ = BaSO₄ 2). 3KOH + AlCl₃ = Al(OH)₃ + 3KCl        3K⁺ + 3OH⁻ + Al³⁺ + 3Cl⁻ = Al(OH)₃ + 3K⁺ + 3Cl⁻       3OH⁻ + Al³⁺ = Al(OH)₃ 3). Na₂SO₃ + 2HCl = 2NaCl + H₂O + SO₂      2Na⁺ + SO₃²⁻ + 2H⁺+ 2Cl⁻ = 2Na⁺ + 2Cl⁻ + H₂O + SO₂       SO₃²⁻ + 2H⁺ = H₂O + SO₂
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