Мини диолог с фразиолагизмом

Гость: Гость:

Есть у меня хороший друг Сашка. Готовились мы с ним к экзамену по истории. И поспорили, кто лучше экзамен сдаст. Стали готовиться каждый по своей книжке. Да только оба провалились на экзамене. "Ну и наломали же мы дров", - говорит Сашка. "Да, говорю, - методика подкачала, да чуть не поссорились!" Так что теперь мы с Сашкой готовимся вместе и придется нам еще не один пуд соли съесть...