Мини диолог с фразиолагизмом

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Мини диолог с фразиолагизмом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть у меня хороший друг Сашка. Готовились мы с ним к экзамену по истории. И поспорили, кто лучше экзамен сдаст.  Стали готовиться каждый по своей книжке.  Да только оба провалились на экзамене. "Ну и наломали же мы дров", - говорит Сашка. "Да, говорю, - методика подкачала, да чуть не поссорились!" Так что теперь мы с Сашкой готовимся вместе и придется нам еще не один пуд соли съесть...
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