Сообщение. Человек как субъект политики.

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Человек как первичный субъект и объект политики. Понятия “субъект” и “объект” - философские категории. Под субъектом подразумевается активно действующий и познающий, обладающий сознанием и волей индивид или социальная группа; под объектом - то, на что направлена познавательная и иная деятельность субъекта. Очевидно, что говорить о субъекте политики можно только при существовании не тождественного ему объекта. Однако необходимо иметь в виду, что каждый социальный субъект, оказывая воздействие, сам в то же попадает под влияние других субъектов, и становится по отношению к ним объектом. Субъект политики - это ее творец. Важнейшим качеством его является активность. Она выражает меру интенсивности его деятельности, обозначает все виды и способы воздействия на объективный мир. В политической науке различают индивидуальный и совокупный субъект. Индивидуальным субъектом - является сознательно и ответственно действующая личность, которая в своих действиях руководствуется общественно значимыми интересами и целями и участвует в борьбе за их осуществление. В качестве таких личностей выступают, прежде всего, политические лидеры. Помимо них индивидуальными субъектами политики являются обычные люди. Становление личности как субъекта политики происходит постепенно по мере социального созревания, в процессе политической социализации. Категория личности имеет в политической науке по меньшей мере три главных аспекта: 1. Личность как индивидуальные психофизиологические (эмоциональные, интеллектуальные и др. ) особенности человека, его специфические привычки, ценностные ориентации, стиль поведения и т. п. При анализе личности под этим углом зрения основное внимание обычно уделяется политическим лидерам, от индивидуальных особенностей которых зависит большая политика. 2. Личность как представитель группы: статусной, профессиональной, социально-этнической, классовой, элиты, масс и т. п. А также как исполнитель определенной политической роли: избирателя, члена партии, парламентария, министра. Такой подход к личности как бы растворяет ее в более крупных социальных образованьях или же предписанных ей ролях и не позволяет отразить автономию и активность индивида как специфического субъекта политики. 3. Личность как относительно самостоятельный, активный участник политической и общественной жизни, обладающий разумом и свободой воли, не только общечеловеческими чертами, но и уникальными в своем роде чертами, то есть как целостность, не сводимая к ее отдельным социальным (профессиональным, классовым, национальным и т. п. ) характеристикам и имеющая политический статус гражданина или подданного государства. Именно в этом своем аспекте человек обычно и выступает субъектом и объектом, предметом воздействия политики. Для определения места и роли личности в системе политических отношений принципиально важны политико-правовые условия субъективности личности, т. е. правовой статус гражданина. Основным измерением его являются гражданские права и обязанности, их гарантии. Подлинным субъектом политических отношений личность может стать только в демократическом обществе, там, где ей предоставлены широкие политические права, свободы и возможности для удовлетворения своих политических потребностей и защиты социальных интересов. Уровень воздействия личности на политическую жизнь определяется как индивидуальными, так и социальными ее качествами. К индивидуальным качествам следует отнести темперамент, силу характера, степень развитости сознания, политическое мышление, политическую культуру и т. д. Социальные качества также многогранны. Первичным фактором, определяющим условия участия личности в политике, является социальный статус личности: сословная принадлежность, положение семьи, профессия и т. д. Участие личности в политике напрямую зависит от ее объективной вовлеченности в конкретные социальные проблемы, от ее доступа к ресурсами власти. Формы политического поведения и участия личности: