Поработаем над проектом может ли человек жить без чувств?

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Нет.Чувства-переживаемые в различной форме отношения человека к предметам и явлениям действительности. Чувства формируются на протяжении жизни человека в условиях общества.Отвечают высшим социальным потребностям, называются высшими чувствами. Для многих людей чувства — это их личное дело.Поэтому от чувств часто отмахиваются как от «душевного хлама», который не заслуживает внимания. Считается, что свои чувства лучше скрывать, поскольку они возникают как «побочный продукт» психической жизни. Есть и другая точка зрения. В соответствии с ней чувство рассматривается как внутреннее переживание, возникающее в результате внешнего воздействия — подобно волнам от брошенного в воду камня. Для таких людей чувство является не «своим», а неким чужим телом, подобным «камешку в ботинке». Отсюда появляется стремление избавиться от чувств сразу же, как только они возникнут. В повседневной жизни мы иногда не знаем, что же нам с нашими чувствами делать. Их не всегда легко понять или объяснить, нередко бывает сложно справиться с их интенсивностью и силой — например, при неуверенности, смущении или обиде. Если более внимательно взглянуть на чувства, то можно увидеть, что они действительно представляют собой важную область человеческого существования. В них разыгрывается многое из нашей жизни. Вся наша жизнь пронизана чувствами, они в равной степени присутствуют как в период бодрствования, так и в сновидениях во время сна. Вероятно, мы даже не совсем осознаем, что чувства сопровождают все наши размышления, ощущения, действия и воспоминания. Более того, переживать что-то — как раз и означает испытывать чувства по отношению к чему-либо. Лишь тогда мы «переживаем». Когда мы просыпаемся утром, первое, что мы замечаем, — это наше настроение. Мы радостны или грустны, счастливы или расстроены, веселы или раздражены. Чувства присутствуют постоянно и их влияние на человека очень велико. Если не признавать чувства, то они спрячут свою силу за телесными проявлениями, и тогда дадут о себе знать нарушения сна, мигрень и прочие нарушения в организме. Важно одно – человека совсем без чувств не бывает. И это – факт. Именно благодаря чувствам в нас входит жизнь!