Какие праздники, фестивали, конкурсы проводятся в Олонецком районе. Опишите один ??з них.

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«Гусиные встречи»По случаю прилёта гусей в Олонце устраивается экологический фестиваль, который уже более 5-ти лет проводится на базе визит-центра «Гусиные поля» – в месте отдыха и кормёжки диких гусей. Каждый год на праздничной поляне работают многочисленные развлекатльные площадки, различные мастер-классы, эстафетно-шуточные состязания, наблюдение за птицами, шуточно-интеллектуальные игры, весенняя ярмарка, весёлые фото, карельский фолклор и многое другое. Центральным и самым зрелищным событием, конечно, стали «Гусиные бега» с обязательным дефиле их участников – домашних гусей.