Написать 5 предложений с неологизмами

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Написать 5 предложений с неологизмами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ноутбук-это инновационнная техника. 2.Мне кмама купила хот дог. 3.В магазине я купила новый клип на диске. 4.Я себе запатентовала новый имиджмейкер. 5.Мой любимый вид песен-это ремикс. 6.На день рождения подруги я ей подарила рафаело. 7.Мой любимый напито к-это фанта. 8.В супермаркете найдёшь всё! 9.Длинные разноцветные ногти хит этого сезона. 10.В секондхенде всё очень дешево.
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