Помогите пожалуйста написать как английские слова говорят по -русски:Sam likes playing volleyball. Table tennis, hockey, baseball, badminton.

Английский язык
Помогите пожалуйста написать как английские слова говорят по -русски:Sam likes playing volleyball. Table tennis, hockey, baseball, badminton.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сэм любит играть в ВОЛЕЙБОЛ 2.Настольный теннис,хоккей,бейсбол,бадминтон . Сэм любит играть в волейбол.       Настольный теннис,хоккей,бейсбол,бадминтон.
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