Выпишите слова,в которых согласный перед е произноситься твердо Термос,синтети??а,свитер,модель,денди,демагог,шинель,террор,крем,семантика,патент,бенефис,декада,компьютер,декорация,корректность.

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Выпишите слова,в которых согласный перед е произноситься твердо Термос,синтети??а,свитер,модель,денди,демагог,шинель,террор,крем,семантика,патент,бенефис,декада,компьютер,декорация,корректность.

Автор: Гость