Какое происхождение имеют озы и камы
География
Какое происхождение имеют озы и камы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Камы - ледникового происхождения. озы - тоже ледникового, точнее образовались от воды протекавшей в трещинах ледника
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