Общество помогите решить тест

Обществознание
Общество помогите решить тест
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буддизм верование оба верны
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