Объясните связь между окончанием ледникового периода и совершенствованием орудий труда.Что такое составные орудия труда?

История
Объясните связь между окончанием ледникового периода и совершенствованием орудий труда.Что такое составные орудия труда?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после окончания ледникового периода надо было изобретать новые орудия труда ,чтобы улучшать инфраструктуру, оставшуюся после ледникового периода

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Правильно ли? Напишите пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Поработаем над проектом может ли человек жить без чувств?
Ответить
Алгебра
Решить уравнение: 0,3х^2-9х=0
Ответить
Обществознание
Какие праздники, фестивали, конкурсы проводятся в Олонецком районе. Опишите один ??з них.
Ответить
Английский язык
Различия между мальчиками и девочками (кроме половых)
Ответить