Объясните связь между окончанием ледникового периода и совершенствованием орудий труда.Что такое составные орудия труда?
История
Объясните связь между окончанием ледникового периода и совершенствованием орудий труда.Что такое составные орудия труда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после окончания ледникового периода надо было изобретать новые орудия труда ,чтобы улучшать инфраструктуру, оставшуюся после ледникового периода
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