Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций методом электронного баланса Cu+HNO3=Cu(NO3)2+NO+H2O
Химия
Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций методом электронного баланса Cu+HNO3=Cu(NO3)2+NO+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
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3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O
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