Напишите уравнения реакций взаимодействия гидроксида алюминия с оксидом магния ?? оксидом серы (4)
Химия
Напишите уравнения реакций взаимодействия гидроксида алюминия с оксидом магния ?? оксидом серы (4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al(OH)₃ + 3SO₂ = Al₂(SO₃)₃ + 3H₂O 2Al(OH)₃ + 3MgO = Mg₃(AlO₃)₂ + 3H₂O
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