Какой город имеет координаты 1) 34 ю.ш. и 152 в. д. 2)56 с.ш. и 49 в.д. 3) какой вулкан имеет координаты 1 ю.ш. и 78 з.д.

География

Какой город имеет координаты 1) 34 ю.ш. и 152 в. д. 2)56 с.ш. и 49 в.д. 3) какой вулкан имеет координаты 1 ю.ш. и 78 з.д.

Автор: Гость