Какой город имеет координаты 1) 34 ю.ш. и 152 в. д. 2)56 с.ш. и 49 в.д. 3) какой вулкан имеет координаты 1 ю.ш. и 78 з.д.

География
Какой город имеет координаты 1) 34 ю.ш. и 152 в. д. 2)56 с.ш. и 49 в.д. 3) какой вулкан имеет координаты 1 ю.ш. и 78 з.д.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сидней 2)Казань Вулкан Чимборасо (Эквадор, Южная Америка)
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