Найдите в орфоэпическом словаре не менее пяти слов с буквенными сочетаниями чн,чт. Выпишите слова с произносительными пометами.
Русский язык
Найдите в орфоэпическом словаре не менее пяти слов с буквенными сочетаниями чн,чт. Выпишите слова с произносительными пометами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧТ-чтение, чтец, прочти, мечта ЧН-нарочно, скучно, яичница, скворечник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций методом электронного баланса Cu+HNO3=Cu(NO3)2+NO+H2O
Химия