Найдите в орфоэпическом словаре не менее пяти слов с буквенными сочетаниями чн,чт. Выпишите слова с произносительными пометами.

Русский язык

Найдите в орфоэпическом словаре не менее пяти слов с буквенными сочетаниями чн,чт. Выпишите слова с произносительными пометами.

Автор: Гость