Напиши предложение о том какая мебель стоит в твоей комнате. Укажи части речи и ра??бери предложения по членам.

Русский язык
Напиши предложение о том какая мебель стоит в твоей комнате. Укажи части речи и ра??бери предложения по членам.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня в комнате стоит сторл, кровать,и всякая фигня сам додумаешся что напмисать)))))вот так вот)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Заполните таблицу только про 2 ткани
Ответить
Русский язык
Помогите сделать упражнение! 9 класс! задание такое: подчеркнуть сказуемое ,подл??жащее,выделить квадратные и круглые скобки ,задать вопрос от г...
Ответить
География
Расскажите как распредеоялось бы тепло на поверхности земли помогите плиз срочно
Ответить
География
По карте на рисунке 33 определите суммарную солнечную радиацию для десяти городов России.Какой вывод вы сделали?
Ответить
История
Чем отличись экспедиции первопроходцев 17 18 века от географических экспедиции 1 половине 19 века в истории россии
Ответить