Напиши предложение о том какая мебель стоит в твоей комнате. Укажи части речи и ра??бери предложения по членам.
Русский язык
Напиши предложение о том какая мебель стоит в твоей комнате. Укажи части речи и ра??бери предложения по членам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня в комнате стоит сторл, кровать,и всякая фигня сам додумаешся что напмисать)))))вот так вот)
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