Напиши предложения с likes и doesn't like.

Английский язык
Напиши предложения с likes и doesn't like.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
He likes bananas. She doesn t like potato.
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