Напиши причины усиления московского княжества

Гость: Гость:

1) Московские князья оказались более ловкими правителями2) Покровительство ордынских ханов.3) Поддержка православной церквью.4) отдаленность от внешний враговА также благодаря отму, что Иван Калита объявил себя князем московским и всея Руси.