Напиши причины усиления московского княжества
Обществознание
Напиши причины усиления московского княжества
Ответ(ы):
Гость:
1) Московские князья оказались более ловкими правителями2) Покровительство ордынских ханов.3) Поддержка православной церквью.4) отдаленность от внешний враговА также благодаря отму, что Иван Калита объявил себя князем московским и всея Руси.
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