Напиши примеры названий древних славянских племён и союзов

Окружающий мир
Напиши примеры названий древних славянских племён и союзов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)«Держава Германариха» — объединение восточноевропейских племен под властью  готов в III—IV вв. в Северном Причерноморье 2)Сколоты («скифы-пахари») — союз четырёх  скифских племен VII—IV вв. до н. э. 3) «Гуннская империя»  Аттилы — объединение племен Центральной и Восточной Европы IV—V вв. под властью  гуннов
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