Напиши примеры названий древних славянских племён и союзов
Окружающий мир
Напиши примеры названий древних славянских племён и союзов
Ответ(ы) на вопрос:
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1)«Держава Германариха» — объединение восточноевропейских племен под властью готов в III—IV вв. в Северном Причерноморье 2)Сколоты («скифы-пахари») — союз четырёх скифских племен VII—IV вв. до н. э. 3) «Гуннская империя» Аттилы — объединение племен Центральной и Восточной Европы IV—V вв. под властью гуннов
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