Напиши примеры названий древних славянских племён и союзов

Гость: Гость:

1)«Держава Германариха» — объединение восточноевропейских племен под властью готов в III—IV вв. в Северном Причерноморье 2)Сколоты («скифы-пахари») — союз четырёх скифских племен VII—IV вв. до н. э. 3) «Гуннская империя» Аттилы — объединение племен Центральной и Восточной Европы IV—V вв. под властью гуннов