Привидите примеры професий людей которые получают зарплату из бюджета 1) На обро??рование 2)На здаровохраение 3)на содержание армии, полиции 4) на науку и культуру 5)на охрану природы

Окружающий мир

Привидите примеры професий людей которые получают зарплату из бюджета 1) На обро??рование 2)На здаровохраение 3)на содержание армии, полиции 4) на науку и культуру 5)на охрану природы

Автор: Гость