Привидите примеры професий людей которые получают зарплату из бюджета 1) На обро??рование 2)На здаровохраение 3)на содержание армии, полиции 4) на науку и культуру 5)на охрану природы

Окружающий мир
Привидите примеры професий людей которые получают зарплату из бюджета 1) На обро??рование 2)На здаровохраение 3)на содержание армии, полиции 4) на науку и культуру 5)на охрану природы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 учителя муниципальных школ 2 врачи не коммерческих учреждений  3 все военнослужащие 4. ученые из Сколково 5. содержание и обслуживание заповедных зон
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