Привидите примеры професий людей которые получают зарплату из бюджета 1) На обро??рование 2)На здаровохраение 3)на содержание армии, полиции 4) на науку и культуру 5)на охрану природы
Окружающий мир
Привидите примеры професий людей которые получают зарплату из бюджета 1) На обро??рование 2)На здаровохраение 3)на содержание армии, полиции 4) на науку и культуру 5)на охрану природы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 учителя муниципальных школ 2 врачи не коммерческих учреждений 3 все военнослужащие 4. ученые из Сколково 5. содержание и обслуживание заповедных зон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
ДАМ 30 БАЛЛОВ ПРОИЗНОШЕНИЕ, КАК ЧИТАТЬ К ПРИМЕРУ: my neme is→май нейм из Taueer London is one of the main symbols of London and the UK, has a ...
Английский язык