Помогите придумать задачу и решите её

Математика
Помогите придумать задачу и решите её
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена тетради x рублей, а книга на 7 рублей дороже.Подумайте для каких величин можно составить выражения с этими данными и составьте их. Дополните условие данными так чтобы можно было составить уравнение, решите это уравнение.. ответ-х+(7+х)=21 (руб.) х+х=21-7 2х=14 х=14/2=7(руб.) - тетрадь 7+7=14(руб.) - книга х+(7+х)=49 2х=42 х=21
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