Решение заданий 3,4,5
Физика
Решение заданий 3,4,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.l=480=4.8с m=160=0.16кг l1=16дм=1.6м F1l1=F2l2 mgl1=F2*l2(4.8м-1.6 ) 0.16*10*1.6=F2*3.2 2.56=F2*3.2 F2=1.25Н 4.36км/ч=10м/с Ек=0.2*100/2=10 Ек=Еп 10=mgh 10=0.2*10*h h=5м Eп=0.2*10*5=10 Е=10+10=20
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