Напиши основные виды деятельности древниз словян
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Напиши основные виды деятельности древниз словян
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охота,рыбоводство,фермерство.
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