Помогите решить! Раскройте скобки: 1)(x+7,8)-(8,1+x) 2)-(6,3-y)-(9,1+y) 3)-(7,2-m+k)+5,3+k 4)(b-c-4,8)-(-c-b-4,8)
Математика
Помогите решить! Раскройте скобки: 1)(x+7,8)-(8,1+x) 2)-(6,3-y)-(9,1+y) 3)-(7,2-m+k)+5,3+k 4)(b-c-4,8)-(-c-b-4,8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(x+7,8)-(8,1+x)=x+7,8-8,1-x=-0,3 2)-(6,3-y)-(9,1+y)=-6,3+y-9,1-y=-15,4 3)-(7,2-m+k)+5,3+k=-7,2+m-k+5,3+k=m-1,9 4)(b-c-4,8)-(-c-b-4,8)=b-c-4,8+c+b+4,8=2b
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