Перенос слова Сухомлинський всі випадки

Українська мова
Перенос слова Сухомлинський всі випадки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сухом-линський,Сухомлин-ський
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