Как писать в тетради
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Как писать в тетради
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данной тетради можно писать синий или черной ручкой аккуратно стараясь что бы получить 5 в крайнем случае можно и гелевой ручкой но нельзя фломастером ведь на другой стороне останется отпечаток а это не как не 5!
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